Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı.
Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Haber Videosu: Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu