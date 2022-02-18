KARABÜK (İHA) - Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi

KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarı sonucu Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ile 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Yetkililer akşam saatleri itibari ile başlayan kar yağışının gece yarısına kadar tipi şeklinde devam edeceğinden, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı