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Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

AA - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 43 santimetre ölçüldü.

Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

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