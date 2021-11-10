KARABÜK (İHA) - Yüksek kesimler mevsimin ilk karı ile buluştu

Karabük'te yaylalar beyaz örtüye büründü

KARABÜK - Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra inmesi sonrası yüksek kesimler yağan karla beyaza büründü.

Kentin 2000 rakımlı Keltepe bölgesinin etekleri ile Sarıçiçek ve Tekir yaylaları ile Eskipazar ilçesine bağlı yüksek kesimlerde sabaha karşı başlayan yağış sonrası yer yer kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Sabah karşı başlayan kar yağışı sonrası doğa adeta beyaz örtüye büründü.