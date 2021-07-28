"YÜKSEK KATLI HANELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK"
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"YÜKSEK KATLI HANELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK"

'YÜKSEK KATLI HANELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK'
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Belediyemiz, meydana gelen arızadan dolayı şehir merkezindeki yüksek katlı hanelerde debi düşüklüğünden dolayı bir gün süreyle su kesintisi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Belediyemiz, meydana gelen arızadan dolayı şehir merkezindeki yüksek katlı hanelerde debi düşüklüğünden dolayı bir gün süreyle su kesintisi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Belediyemiz, şehir içme suyunun büyük bir kısmını besleyen Havşeri İçmesuyu İsale Hattında meydana gelen arızadan dolayı şehir merkezindeki yüksek katlı hanelere bir gün süreyle su verilemeyeceğini duyuruldu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz (ASKİM) tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "29 Temmuz 2021 Perşembe günü 06. 00 ila 22. 00 saatleri arasında şehir merkezindeki yüksek bölgelere ve çok katlı binalara debi düşüklüğünden dolayı su çıkmayacaktır. Vatandaşlarımızdan mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almalarını rica ediyoruz. "

Kaynak: Habermetre

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