16.08.2019 12:11

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Deprem gerçeğini gözardı etmeden, 'deprem değil, çarpık yapılaşma öldürür' düsturuyla aldığımız kararlar doğrultusunda sayın Cumhurbaşkanımızın önerisine uyarak yatay şehirleşmenin pilot kenti Düzce olsun istedik. Başta tarihi potansiyeliyle göz dolduran Konuralp'te yüksek katlara izni ortadan kaldırdık. Bu bölgede yapılacak tüm yapılar artık Zemin+4 kattan fazla olmayacak." dedi.

Özlü, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalındığını, o gün saat 03.02'de vatandaşların uykudayken depreme yakalandığını söyledi.

Depremin travmasını ve izlerinin 20 yıl içinde hükümetin de desteğiyle silindiğini dile getiren Özlü, "Bölgemizin içinde bulunduğu duruma uygun şekilde kentleşmeyi sağlamak Düzce Belediyesinin en büyük sorumluluğudur. Deprem gerçeğini gözardı etmeden, 'deprem değil, çarpık yapılaşma öldürür' düsturuyla aldığımız kararlar doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisine uyarak yatay şehirleşmenin pilot kenti Düzce olsun istedik. Başta tarihi potansiyeli ile göz dolduran Konuralp'te yüksek katlara izni ortadan kaldırdık. Bu bölgede yapılacak tüm yapılar artık Zemin+4 kattan fazla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Özlü, şehir merkezinde de şehir plancısı uzmanlar vasıtasıyla yürüttükleri çalışmaları sıkı denetimlerle hiçbir taviz vermeden takip ettiklerini vurgulayarak, "Deprem gerçeğini bir an bile unutmadan, bu riske karşı yaptığımız hazırlıklarımız ve teknik donanımlarımızla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyor, afetten yaralı kurtulan kardeşlerime ve tüm Düzcelilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA