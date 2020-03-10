Yüksek karbondioksit seviyesi öğrenmeyi olumsuz etkiliyor Canada Okulları Cadde Kampüs Anaokulu Müdürü Klinik Psikolog Ceren Aktürk, okullarda sınıfların havasız kalmasının kalp atışı ve tansiyon gibi fiziksel etkilerinin yanında öğrenme süreci için gerekli olan odaklanma becerisini de olumsuz etkileyebildiğini belirterek, "Kan dolaşımı...

Canada Okulları Cadde Kampüs Anaokulu Müdürü Klinik Psikolog Ceren Aktürk, okullarda sınıfların havasız kalmasının kalp atışı ve tansiyon gibi fiziksel etkilerinin yanında öğrenme süreci için gerekli olan odaklanma becerisini de olumsuz etkileyebildiğini belirterek, "Kan dolaşımı yavaşlayan öğrencinin öğrenmesi için en gerekli olan zihinsel beceri dikkat de olumsuz etkilenecektir." ifadelerini kullandı.



Canada Okulları yapılan açıklamaya göre, Amerika'da yapılan araştırmada sınıflardaki karbondioksit (CO²) seviyesinin yüksek olmasının öğrencilerin öğrenmelerinde etkili olduğu ve sınıflardaki yüksek CO² seviyesinin öğrenmede zorluğa yol açtığı tespit edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Canada Okulları Cadde Kampüs Anaokulu Müdürü Klinik Psikolog Ceren Aktürk, küresel ısınmanın etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir zaman dilimde yaşandığını ifade ederek, küresel ısınma ve hava kirliliğindeki artışın gelecek nesiller için endişe verici bir konu halini aldığını ve bu konunun özellikle beyin gelişimini inceleyen nöroloji uzmanlarının ilgisini çeken konular arasında yer aldığını kaydetti.



Aktürk, birkaç sene önce Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Beyin Günü'nün temasının da "Sağlıklı Beyin İçin Temiz Hava'ydı" olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Nefes almak en temel ihtiyacımızdır. Nefes alışveriş biçimimiz tüm bedensel faaliyetimizi etkilemekle birlikte öğrenme gibi zihinsel becerilerimiz için de oldukça önemlidir. Okullarda sınıfların havasız kalması kalp atışı ve tansiyon gibi fiziksel etkilerinin yanında öğrenme süreci için gerekli olan odaklanma becerisini de olumsuz etkileyebilmektedir. Kan dolaşımı yavaşlayan öğrencinin öğrenmesi için en gerekli olan zihinsel beceri dikkat de olumsuz etkilenecektir. Ayrıca sınıflarda taze hava dönüşümünün olması solumun yoluyla bulaşan hastalıkların yayılma riskini de azaltabilmektedir."

"Sınıflarda odaklanmayı engelleyecek materyaller kullanılmamalıdır"

Sınıf ortamında öğrencinin algısını en çok bozan faktörleri de anlatan Ceren Aktürk, "Öğrenmenin gerçekleşmesi için ilk olarak 'odaklanma'nın sağlanması gerekmektedir. Odaklanan kişinin öğrenme süreci çok daha verimli ilerleyecektir. Dolasıyla sınıflarda odaklanmayı engelleyecek materyaller kullanılmamalıdır. Sınıf belirli bir düzen içinde olup parlak ve çok çeşitli renkler kullanılmamalıdır. Ders sırasında dışardan gelen gürültü kirliliği de öğrencilerin dikkatini toplamasını zorlaştırabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Aktürk, zihinsel becerilerinin, algılarının daha güçlü olmasını isteyen öğrencilerin, mümkün olduğunca sağlıklı beslenip, doğru ürünler tüketerek ve iyi uykulu bir yaşam sürmeye özen göstererek, sağlam bünyelere sahip olabileceğini aktararak, "Sağlam bünyeye sahip olmak, öğrencileri stresli durumla baş ederken daha verimli ve etkili olmalarına yardımcı olur. Bunların yanında kontrollü bilgisayar kullanımı ve bol hareket hem zihin hem bedenleri sağlıkları için oldukça faydalı olacaktır. Eğitimcilere düşen en önemli görevlerden biri gelecek nesillere sağlıklı bireyler olarak iyi rol modeller olmamızdır diyebilirim. Günümüz dünyasının ihtiyaçlarının farkında olarak onlara gelecekle ilgili rehberlik etmeliyiz. Kendilerini keşfetmeleri için destekleyici olmalıyız. Ebeveynlerle iş birliği halinde ortak dil oluşturarak öğrencilerimizin gelişiminde doğru atımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA