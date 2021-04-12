Yüksek İhtisas Üniversitesi ile Birebir TV arasında hibrit eğitim modeli anlaşması imzalandı
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Yüksek İhtisas Üniversitesi ile Birebir TV arasında hibrit eğitim modeli anlaşması imzalandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Yüksek İhtisas Üniversitesi ile Birebir TV arasında hibrit eğitim modeli anlaşması imzalandı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Birebir TV arasında hibrit eğitim modeline yönelik anlaşma imzalandı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Birebir TV arasında hibrit eğitim modeline yönelik anlaşma imzalandı.

Yüksek İhtisas Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, salgının etkisiyle dünyanın dijitalleşme hızı artarken eğitim alanında yaşanan hızlı dönüşüm kapsamında hibrit eğitim alanında Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Birebir TV Dijital Eğitim Platformu arasında bir anlaşma imzalandı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Mustafa Paç, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde dijitalleşmede önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Üniversitemizin dijitalleşmesi konusunda yeni bir açılım sağlayacağız. Yüksek İhtisas Üniversitesi sağlık temalı bir üniversite. Tıp Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve sağlıkla ilgili yüksekokullarımız var. Şu an 2 bine yakın öğrencimiz var. Önemli işlevlerimizden biri sağlık eğitiminin çağdaş normların üstünde geniş kitlelere sunulmasına olanak sağlamak. Bu nedenle iş birliklerimiz var. Sürekli Eğitim Merkezimizin katkılarıyla yeni bir başlangıcı daha gerçekleştiriyoruz. Birebir TV ile sağlığın ve eğitimin her alanında iş birliğini samimiyetle kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birebir TV kurucusu Kerem Salman ise eğitim ve teknoloji arasındaki yarışta dijitalleşmenin etkisiyle aranın kapanacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte hayatımızın nasıl dijitalleştiği ortada. Artık uzaktan çalışıyoruz, eğitimler online yapılıyor. 'Home-office' kavramı pandemi ile birlikte gündemimize girdi. Şirkete gitmeden internet üzerinden uzaktan çalışmanın verimliliği ve faydaları birçok büyük şirket tarafından benimsendi. İletişim tarzımız değişti. Dünya liderleri zirveleri dijital yaparken eğitim de giderek dijitalleşiyor. Tarihte sadece matbaanın bulunduğu ve üniversitelerin kurulduğu dönemlerde eğitim teknolojinin önüne kısa süreliğine geçebilmiş. Maalesef günümüzde teknoloji ile eğitim arasındaki yarışın lideri, açık ara teknoloji. Hibrit eğitim modelleriyle eğitimde dijital bir dönüşüm yaşanıyor.

Eğitimde teknolojiyi kullanarak dijital bir eğitim platformu üzerinden hibrit eğitim yapmak, makine öğrenmesini, yapay zekayı kullanmak demek. Kullanıcı dostu, eğitim sırasında soru ve testler ile dikkat ölçümü yapıp odaklanmayı artıran, öğrenme ivmesini hızlandıran bir dijital eğitim platformu kuruluyor. Dijitali ve teknolojiyi doğru kullandığınızda eğitimle teknoloji arasındaki mesafeyi yakınlaştırabileceğiz. Şimdi ikisini buluşturan bir alt yapıyla arkadaşlarımızın öğrenme ivmesini hızlandıracak, dikkatlerini toplayacak, hem hızlı bir şekilde kolay öğrenmelerini hem de kaliteli içeriğe sahip olmalarını sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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