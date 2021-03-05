BURSA Yüksek İhtisas'ta kornea nakilleri başladı
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BURSA Yüksek İhtisas'ta kornea nakilleri başladı

05.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:10

Yüksek İhtisas'ta kornea nakilleri başladıBURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi süresince ara verilen kornea nakillerine tekrar başlandı.

Yüksek İhtisas'ta kornea nakilleri başladı

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi süresince ara verilen kornea nakillerine tekrar başlandı.

Yeni normalleşmeye birlikte Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Bina'sı, kornea nakillerine uygun hale getirilirken, tek kişilik odalar ve ameliyathaneler de düzenlendi.

Pandemi döneminde kornea nakillerini daha seyrek almak durumunda kaldıklarını belirten Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Ayşe Balıkçı, bu hafta itibariyle tek kişilik odalardaki hastalardan öncelikle PCR testi alarak ve riske girmelerini önleyerek, ameliyatlara başladıklarını belirtti.

ÜÇ HASTAYA NAKİL YAPILDI

Merkezin yeniden aktif edilmesiyle şimdiden üç hastaya kornea naklini başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Op. Dr. Balıkçı, "Dün bir hastamızı, bugün de iki hastamızı ameliyat ettik. En kısa sürede listemizde bulunan Bursa ve civarındaki hastalarımızı da uygun şartlar altında kornea nakli yaparak, sağlıklarına kavuşturmayı umuyoruz? ifadelerini kullandı.

YÜKSEK İHTİSAS'TAN 547 KORNEA NAKLİ

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Levent Özdemir ise 'Hastanemizde 2013 yılında kurulan Göz Bankası sadece Bursa'nın değil bölgemizdeki kornea nakli ile ilgili ihtiyaca cevap veriyor. Göz bankamızda aylar yada haftalar içinde nakil olma imkanı var. Kurulduğundan bu zamana kadar toplam 547 kornea nakli gerçekleşti" dedi.

BURSA Yüksek İhtisas'ta kornea nakilleri başladı
BURSA Yüksek İhtisas'ta kornea nakilleri başladı
BURSA Yüksek İhtisas'ta kornea nakilleri başladı
BURSA Yüksek İhtisas'ta kornea nakilleri başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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