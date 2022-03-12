Yüksek Hızlı Trenlerden Türk Kızılay'ına destek

Hastaların ihtiyaç duyduğu kanlar olumsuz hava koşulları nedeniyle Yüksek Hızlı Trenlerle taşınıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda taşınan kanlarla alakalı, "Olumsuz hava koşullarında Kızılay'a lojistik destek oluyoruz. Hastalarımızın umudu, dermanı, acil ihtiyacı olan kanı ve kan ürünlerini Yüksek Hızlı Trenlerimizle taşıyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel