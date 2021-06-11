Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta
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Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Ekonomi

Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta 4 Eylül tarihinde hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale-Sivas arasında test sürüşleri devam ediyor 4 Eylül tarihinde hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale-Sivas arasında test sürüşleri...

Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta

4 Eylül tarihinde hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale-Sivas arasında test sürüşleri devam ediyor

SİVAS - 4 Eylül tarihinde hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale-Sivas arasında test sürüşleri devam ediyor.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindeki heyet, demiryolunda "Emniyet ve Eğitim Programına" katılmak için bugün Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'a geldi. Uygun, inşaatı bitirilme aşamasında olan YHT Sivas Gar'ında incelemelerde bulundu. YHT komuta merkezinin inşaatını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Sivas Türkiye'nin batısına çok hızlı bir şekilde yakınlaşmış oluyor"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun programda yaptığı konuşmada, "Hızlı tren hattımızla gelmenin ayrı bir keyfini arkadaşlarımız ile birlikte yaşadık. Bu şunu gösteriyor aslında Sivas Türkiye'nin batısına çok hızlı bir şekilde yakınlaşmış oluyor. 2 saatlik bir yolculukla Ankara'dan Sivas'a ulaşmak büyük bir nimet. Sivas'a ulaşmak aynı zamanda Tokat'a ulaşmak. Aşağı tarafta Malatya'ya ulaşmak. Bu anlama geliyor. Hamdolsun devletimizin milletimizin gücü büyük projeleri yapmaya muktedir. Bunları sonlandırmaya da muktedir" dedi.

Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta
Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta
Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta
Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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