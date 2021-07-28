Yüksek hızlı tren Karacabey'in gelişimine büyük katkı sağlayacak
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Yüksek hızlı tren Karacabey'in gelişimine büyük katkı sağlayacak

Yüksek hızlı tren Karacabey'in gelişimine büyük katkı sağlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattının müteahhit firmasıyla görüşmeler yaptı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattının müteahhit firmasıyla görüşmeler yaptı.

Başkan Özkan, hızlı tren hattının 2 durağının Karacabey'den geçeceğini hatırlatarak, projenin yük ve yolcu taşımacılığında Karacabey'i pek çok ilde olmayan ulaşım imkanlarına kavuşturacağını söyledi. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattının Bursa'dan Osmaneli'ne kadar olan kısmının 2023'e kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Özkan, tren hattının 2 durağının Karacabey'den geçeceğini anımsatarak, projenin yük ve yolcu taşımacılığında Karacabey'i pek çok ilde olmayan ulaşım imkanlarına kavuşturacağını söyledi.

İstanbul-İzmir otoyolunun bağlantı noktasında yer alan Karacabey'in limanlara yakınlığı, hızlı trene ev sahipliği yapacak olması, ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik mesafede oluşu gibi faktörlerin etkisiyle son derece stratejik bir mevkide olduğunu vurgulayan Başkan Ali Özkan, "Devletimizin, Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda sürdürdüğü hızlı tren projelerinin önemli ayaklarından biri, Karacabey'imizin de içinde yer aldığı Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattı. Bu projeyle ilgili çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. TEKNOSAB'ta yük ve yolcu durağı olarak yer alacak olan tren hattının ikinci yolcu durağı ise Taşlık Mahallesi'nde olacak. Karacabey, sahip olduğu coğrafi avantajlarıyla son derece stratejik bir konumda yer alıyor. Tüm bu yatırımlar dikkate alındığında inşallahKaracabey'i çok güzel günler bekliyor" dedi.

Öte yandan Başkan Özkan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından 30 Temmuz saat 10.00'da çevresel ve sosyal etki değerlendirme ve arazi edinimi süreçleri kapsamında TEKNOSAB'da halkı bilgilendirme toplantısı yapılacağını açıkladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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