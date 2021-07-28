Yüksek hızlı tren Karacabey'in gelişimine büyük katkı sağlayacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı'nın yüklenici firmasıyla görüşmeler yaptı.

Kente büyük katkı sağlayacak olan yüksek hızlı tren (YTH) ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, projenin yüklenici firması Kalyon İnşaat yetkilileriyle yaptığı görüşmede, çalışmalardaki son durumla ilgili bilgiler aldı.

2 durak Karacabey'de olacak

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı'nın Bursa'dan Osmaneli'ne kadar olan kısmının 2023'e kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Özkan, tren hattının 2 durağının Karacabey'den geçeceğini anımsatarak, projenin yük ve yolcu taşımacılığında Karacabey'i pek çok ilde olmayan ulaşım imkanlarına kavuşturacağını söyledi.

Stratejik konumda

İstanbul-İzmir otoyolunun bağlantı noktasında yer alan Karacabey'in; limanlara yakınlığı, hızlı trene ev sahipliği yapacak olması, ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik mesafede oluşu gibi faktörlerin etkisiyle son derece stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Başkan Ali Özkan, "Devletimizin, Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda sürdürdüğü hızlı tren projelerinin önemli ayaklarından biri, Karacabey'imizin de içinde yer aldığı Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı. Bu projeyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TEKNOSAB'ta yük ve yolcu durağı olarak yer alacak olan tren hattının ikinci yolcu durağı ise Taşlık Mahallesi'nde olacak. Karacabey, sahip olduğu coğrafi avantajlarıyla son derece stratejik bir konumda yer alıyor. Tüm bu yatırımlar dikkate alındığında inşallah Karacabey'i çok güzel günler bekliyor" dedi.

Halkı Bilgilendirme Toplantısı yapılacak

Öte yandan Başkan Özkan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından 30 Temmuz saat 10.00'da çevresel ve sosyal etki değerlendirme ve arazi edinimi süreçleri kapsamında TEKNOSAB'ta 'Halkı Bilgilendirme Toplantısı'nın yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Bültenler