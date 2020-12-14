Yüksek hızlı tren hattından 5 bin liralık hırsızlık
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Yüksek hızlı tren hattından 5 bin liralık hırsızlık

14.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:37
Yüksek hızlı tren hattından 5 bin liralık hırsızlık

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 5 bin liralık demir çalarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 5 bin liralık demir çalarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bölgede devriye yapan jandarma ekipleri, YHT hattı Tünel-16 inşaatı bölgesinde şüpheli bir şahıs gördü. Olay yerine giden ekipler, H.A. isimli şahsın inşaat bölgesinde 5 bin liralık demirleri kamyonete yüklediği esnada suçüstü yakaladı.

Olayın şüphelisi H.A. gözaltına alındı. - KIRIKKALE

Yüksek hızlı tren hattından 5 bin liralık hırsızlık
Yüksek hızlı tren hattından 5 bin liralık hırsızlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ADALET BİR KADIN İSMİ: Onca demiri çimentoyu vb değerli malzemeyi oraya atıp gidiyor musunuz, bir bekçiniz, haydi geçtim, 3 kuruşluk kamera sisteminiz bile yok mu, sokakta adamı çalıyorlar, rögar kapaklarını çalıyorlar, Allah’a emanet mi koca proje.
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