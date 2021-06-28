Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşılaması
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Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşılaması

Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşılaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası genişleyerek devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası genişleyerek devam ediyor. 'Yerinde aşı' uygulamasının başlaması ile birlikte bugün Yüksek Hızlı Tren Garı'nda da aşılama başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da yer alan Yüksek Hızlı Tren Garı'nda da aşılamalar gerçekleştirildi. 'Yerinde aşı' uygulaması ile, tren garları, havalimanları, otogarlar, AVM'ler ve organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda Sağlık Bakanlığınca kurulan aşı merkezlerinde aşılamalar gerçekleştirilecek. Aşılama hakkında bilgiler veren Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kotanoğlu, "Buraya yolculuk için gelen, Ankara'ya gelen veya Ankara'dan ayrılan kişilere ve burada çalışanlara uygulamak üzere bir aşı merkezi açtık. Biz bu uygulamayı, sadece Yüksek Hızlı Tren Garında değil, yarından itibaren havalimanında, otogarda, 30'a yakın AVM'de, organize sanayi bölgelerinde ve büyük fabrikalarda bu uygulamayı yapmaktayız. Randevu alamayan tüm vatandaşlarımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz. Aynı zamanda köylerimizde de 20'yi aşkın mobil aşı ekiplerimiz var. Böylelikle bu pandemiyi bu aşı uygulaması ile bitirmek ve kırmak ümidindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yüksek Hızlı Tren ile seyahat etmek için garda bulunan Zübeyde Şencan, böyle bir durum olduğu için çok memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yolculuk ediyordum. Aslında gittiğim yerde aşımı olacaktım ama böyle erkenden olunca da tereddüt etmedim. Bence gayet yerinde bir uygulama. Yani aklında olup da aşı olmak için bir türlü fırsat bulamayanlara oldukça uygun. Havalimanlarında da aynısı yapılabilir" şeklinde konuştu.

TCDD görevlisi Muhammet Çevikdoğan, "İş yerinde aşımızı olduk. Nöbetlerden dolayı hastaneye gidemiyorduk. Böyle bir hizmet sunulduğu için mutluyuz" diye konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşılaması
Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşılaması
Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşılaması
Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Covid-19 aşılaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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