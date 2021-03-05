"Yüksek hızlı internet için talep arttı"

Evlerde aynı anda internet kullanımının arttığını ve bu artışın da yüksek hızlı internete olan talebi arttırdığını ifade eden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Müşterilerimizden gelen taleplere uygun şekilde indirme hızlarımızı iki katına çıkardık.

Evlerde aynı anda internet kullanımının arttığını ve bu artışın da yüksek hızlı internete olan talebi arttırdığını ifade eden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Müşterilerimizden gelen taleplere uygun şekilde indirme hızlarımızı iki katına çıkardık. Talebe göre çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Turkcell, evlerde internete bağlanan cihaz sayısının gittikçe artmasıyla birlikte yüksek hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyacı karşılamak için yeni bir kampanyaya imza attığını duyurdu. 'Fiber Hız Şenliği' kampanyası kapsamında 100 Mbps ve 200 Mbps hızlarındaki paketleri kullanıcılara sunduğunu açıklayan Turkcell, yükleme hızını da iki katına çıkardığını bildirdi. Açıklamada, "Fiber internet paketleriyle; uzaktan eğitim, video konferans görüşmeleri, film izleme, online oyun oynama gibi yüksek hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına ihtiyaç duyulan aktiviteler aynı anda yüksek hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Paketler 'Fiber Hız Şenliği' kampanyası kapsamında erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor" denildi.

ERGENEKON: TALEP VE İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Türkiye'de evleri fiber internet ile tanıştıran ilk operatör olduklarının altını çizen ve evde aynı anda internet kullanan kişi sayısının artmasıyla birlikte müşterilerinden daha yüksek hızlarda internet için gelen talebin de arttığını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Günümüzde neredeyse her evde 4-5 cihaz birden aynı anda internet bağlantısına ihtiyaç duyabiliyor. Kalabalık evlerde bu sayı 10'u geçebiliyor. Turkcell olarak müşteri memnuniyeti odaklı stratejimiz gereği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön görerek ve onlardan gelen talepleri karşılayacak çözümler üretmeyi her zaman birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Müşterilerimizden gelen talebe en uygun çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

İNDİRME HIZI 2 KATINA ÇIKTI

Müşterilerin talepleri doğrultusunda indirme hızlarını da 2 katına çıkardıklarını dile getiren Ergenekon, "Müşterilerimizden gelen taleplere uygun şekilde indirme hızlarımızı da iki katına çıkararak 10 Mbps'ye ulaştırdık. Müşterilerimizi dinlemeye ve onlardan gelecek taleplere göre uygun tarife ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı