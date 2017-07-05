Yüksek Hız Filmi

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.



Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...





Yönetmen: Antonio Negret

Senaryo: Michael Brandt, Derek Haas

Oyuncular: Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss , Freddie Thorp, Clemens Schick, Simon Abkarian, Magne-Håvard Brekke, Moussa Maaskri, Tom Leeb, Frédéric Anscombre, Kaaris, Fabian Wolfrom, Philippe Ohrel, Pierre-Marie Mosconi, Mickaël Collart, Marc de Panda, Joshua Fitoussi, Rodolfo Velasca

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Overdrive

Yapımcı Firma: Kinology

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 11.08.2017



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