09.10.2019 22:48

Yüksek güvenlikli hapishanelerde bin 170 DEAŞ'lı bulunuyor

ANKARA - Uzun yıllardır mücadele edilen DEAŞ terör örgütü üyesi bin 170 kişi, Türkiye'de yüksek güvenlikli hapishanelerde tutuluyor.

Irak ve Şam İslam Devleti veya DEAŞ, Irak ve Suriye'de etkinlik gösteren silahlı grup petrol kaynaklarına yakınlığından dolayı dünyanın zengin terör grupları arasında sayılıyor. Irak Savaşı'nın başlamasıyla kurulan ve 2004 yılında El-Kaide ile beraber olduğunu ilan eden grup kısa zaman sonra Irak El-Kaidesi adını aldı. Grubun, Irak taraflarında sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde halifeliğini kurma hedefi var.

Türkiye'deki ilk saldırısı sonrasında, 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki adet bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 140 kişi yaralanmıştı. Patlamanın ertesi günü 12 Mayıs 2013'te patlamayla ilişkili olarak Suriye istihbaratı ile bağlantısı olduğu iddia edilen 9 Türk vatandaşı gözaltına alınırken tutuklananların Suriye rejimi destekli olduğu iddia edildi. Patlamadan aylar sonra 30 Eylül 2013 tarihinde bazı internet sitelerinde yayınlanan açıklamalarda DEAŞ, Reyhanlı'daki saldırıyı üstlendiğini ve saldırıların devam edeceğini bildirmişti.

Hapishanedeki DEAŞ'lı sayısı bin 170

Uzun yıllar süren uğraşlar sonucunda Türkiye, yıllardır verdiği mücadeleyle DEAŞ mensubu binlerce teröristi etkisiz hale getirirken birçoğunu da tutuklayıp hapishaneye koydu. İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, DEAŞ'ın ilk kurulduğu 2013 yılından bu güne tutuklu ve hükümlü toplam bin 170 DEAŞ'lı terörist tutuklanarak cezaevine konuldu.

Türkiye'nin belirli bölgelerinde yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuluyorlar

Binlercesinin etkisiz hale getirildiği, bin 170 tanesinin ise hücre evlerinde, Türkiye geneli ve sınır ötesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla yakalanan teröristler Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve bölgelerinde bulunan yüksek güvenlikli cezaevlerinde yoğun güvenlik tedbirleri altında tutuluyor.

Örgüt, Türkiye'de gerçekleştirdiği bombalı saldırıların yanı sıra dünya genelinde de birçok bombalı eylem gerçekleştirirken son saldırısını 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye'nin Rakka kentinde Suriye Demokratik Güçleri (SGD'ye) yönelik gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA