YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KOPAN KABLO TEM'E DÜŞTÜ, TRAFİK DURDU
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YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KOPAN KABLO TEM'E DÜŞTÜ, TRAFİK DURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ersan SAN / İstanbul DHAKağıthane'de yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyolu'na düştü.

Ersan SAN/ İstanbul DHA

Kağıthane'de yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyolu'na düştü. Trafik her iki yönde de yarım saat durdu. Olay saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde yaşandı. Yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyoluna düştü. Herhangi bir kaza ve yaralanma yaşanmazken sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Trafik Ankara ve Edirne istikametlerinde durduruldu. Ekipler, kopan kablodaki elektriğin kesilmesinin ardından otoyola düşen kabloyu kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı.

YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KOPAN KABLO TEM'E DÜŞTÜ, TRAFİK DURDU
YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KOPAN KABLO TEM'E DÜŞTÜ, TRAFİK DURDU
YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KOPAN KABLO TEM'E DÜŞTÜ, TRAFİK DURDU
YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KOPAN KABLO TEM'E DÜŞTÜ, TRAFİK DURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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