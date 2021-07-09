Yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM'e düştü, trafik durdu

Yüksek gerilim hattından kopan kablo tem'e düştü, trafik durduErsan SAN / İstanbul DHAKağıthane'de yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyolu'na düştü.

Yüksek gerilim hattından kopan kablo tem'e düştü, trafik durdu

Ersan SAN/ İstanbul DHA

Kağıthane'de yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyolu'na düştü. Trafik her iki yönde de yarım saat durdu. Olay saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde yaşandı. Yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyoluna düştü. Herhangi bir kaza ve yaralanma yaşanmazken sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve elektrik ekipleri sevk edildi. Trafik Ankara ve Edirne istikametlerinde durduruldu. Ekipler, kopan kablodaki elektriğin kesilmesinin ardından otoyola düşen kabloyu kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan San