Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | Güncel

Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı Kocaeli'nin İzmit ilçesi kopan yüksek gerilim hattını onarmak amacıyla yapılan çalışma sebebiyle D100 Karayolu trafiğe kapatıldı.

19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti

Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi kopan yüksek gerilim hattını onarmak amacıyla yapılan çalışma sebebiyle D100 Karayolu trafiğe kapatıldı. 20 dakika boyunca trafiğe kapalı kalan D100'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu üzerinde 1 Mart Perşembe günü yüksek gerilim hattı koparak yola düşmüştü. Kopan hattın tamir edilmesi amacı ile yüksek gerilim hattından sorumlu firma tarafından onarım çalışması başlatıldı. Çalışma sebebi ile D100 karayolu çift yön olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kapalı kalan D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Hayati Yazıcı Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hazal Kaya Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:31:17. #1.14#
title