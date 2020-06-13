Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı
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Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bakım çalışması yapan bir işçi, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı
13.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:53

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bakım çalışması yapan bir işçi, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi, Tüpçüler Sitesi mevkiinde bakım çalışması yapan Yücel Bozkurt (26), aracın sepetinde yaklaşık 7 metre yükseklikteki yüksek gerilim hattında çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç işçiye, ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç işçiyi İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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