Yüksek gerilim hattında bakım yaparken akıma kapıldı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yüksek gerilim hattında bakım yapan işçi, akıma kapılarak, ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yüksek gerilim hattında bakım yapan işçi, akıma kapılarak, ağır yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Tüpçüler Sitesi mevkisinde yaşanan olayda, Yücel Bozkurt (26), yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapmaya başladı. Sepetli araç üzerinde çalışmasını sürdüren Bozkurt, akıma kapılarak, ağır yaralandı. İlk müdahalesi mesai arkadaşları tarafından yapılan işçi, gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA