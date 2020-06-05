Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katına vinç asansörüyle eşya taşımak için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamak isteyen Orhan Yılmaz (31), akıma kapılarak, ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katına vinç asansörüyle eşya taşımak için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamak isteyen Orhan Yılmaz (31), akıma kapılarak, ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Kale Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Bir taşımacılık firmasında çalışan Orhan Yılmaz, 4 katlı apartmanın çatı katına eşya taşımak için vinç asansörüne bindi. Yılmaz, vinç asansörüne engel olmaması için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamaya çalıştı. Ancak akıma kapılarak, 7 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA