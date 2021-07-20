Yüksek gerilim hattına konan kargalar yangına neden oldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde yüksek gerilim hattına kargaların konması sonucu oluşan kıvılcım anız yangınına neden oldu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yüksek gerilim hattına kargaların konması sonucu oluşan kıvılcım anız yangınına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı 15 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir yüksek gerilim hattında kargaların konması sonucu kıvılcımlar oluştu. Oluşan kıvılcımlar boş arazideki anızın üzerine düşünce yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken elektrik ekipleri ise yüksek gerilim hattındaki arızayı giderdi. Anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı