Yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı
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Yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı

Yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde meydana gelen yangında bir dekar meyve bahçesi zarar gördü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde meydana gelen yangında bir dekar meyve bahçesi zarar gördü.

Yangın hakkında açıklama yapan Üçhüyük Muhtarı Ahmet Gülpınar, "Yangın geniş bir alanda etkili oldu. Köylümüz yangın söndürme tankeri ve traktörlerle acil müdahalede bulundu. 1 saatte yangını kontrol altına aldık. Ancak yangında İsmail Kaplan isimli vatandaşımızın meyve bahçesi büyük zarar gördü. 10 yıldır büyütmeye çalıştığı ceviz ve elma ağaçları ve sulama boruları yandı. Jandarma tarafından yapılan araştırmada yüksek gerilim hattına çarpan kuş yüzünden yangın çıktığı tespit edildi. Köyümüze geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı
Yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı
Yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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