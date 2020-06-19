Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı

Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı Kötü hava koşullarından etkilenerek kopan yüksek gerilim hattı elektrik hattının üzerine düştü Oluşan yüksek gerilim sanayi sitesinde panoları ve bazı makineleri yaktı Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik hattının...

19.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:31

Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı

Kötü hava koşullarından etkilenerek kopan yüksek gerilim hattı elektrik hattının üzerine düştü

Oluşan yüksek gerilim sanayi sitesinde panoları ve bazı makineleri yaktı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik hattının üzerine yüksek gerilim hattının düşmesi sonucu sanayi sitesi esnafı korku dolu anlar yaşadı. Oluşan yüksek gerilim 2 bloktaki dükkanların elektrik panoları ile makinelere zarar verdi.

Kendisinin büyük bir gürültüyle olayı fark ettiğini anlatan esnaftan Emre Erçelik, "Seslerden dolayı insanlar sağa sola koşuyordu. Hemen dükkanın önüne geldim, baktım içerisi duman. Üstteki komşular sağ olsunlar söndürücü ile beraber panoya müdahale ediyorlar. Panonun içindeki saat bildiğiniz eriyordu, kıpkırmızı köz olmuştu. Durum içler acısı makinelerimizin çoğu yandı" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Erdemli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel de kötü hava koşullarından etkilendiklerini belirtti. Öngel, "İlçemizde oluşan hava koşullarından kaynaklı 3038 sokakta kopan yüksek gerilim hattımızdan dolayı 3038 ve 3037 bloklarda bulunan iş yerlerimizde maalesef yüksek voltajlı elektrik gelmesinden dolayı zararlar oluştu. İlgili birimlere bilgilendirme yaptık, gelip yerinde tespitleri yapıp tüm esnafımızın elektrik panoları ve diğer makinelerinde oluşan zararları karşılayacaklarını beyan ettiler. Biz de esnafımıza bir bilgilendirme mesajı attık. En kısa zamanda bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

Hatların yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi Haber
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Yayla evine giren 'dev örümcek' korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" korkuttu
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Berat Albayrak Abdülhamit Gül Musa Farisoğulları
Magazin Selda Bağcan Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 17:44:05. #1.14#
title