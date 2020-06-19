Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı
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Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik hattının üzerine yüksek gerilim hattının düşmesi sonucu sanayi sitesi esnafı korku dolu anlar yaşadı.

Yüksek gerilim hattı koptu, dükkanlarda elektrik panoları ve makineler yandı
19.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:28

Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik hattının üzerine yüksek gerilim hattının düşmesi sonucu sanayi sitesi esnafı korku dolu anlar yaşadı. Oluşan yüksek gerilim 2 bloktaki dükkanların elektrik panoları ile makinelere zarar verdi.

Kendisinin büyük bir gürültüyle olayı fark ettiğini anlatan esnaftan Emre Erçelik, "Seslerden dolayı insanlar sağa sola koşuyordu. Hemen dükkanın önüne geldim, baktım içerisi duman. Üstteki komşular sağ olsunlar söndürücü ile beraber panoya müdahale ediyorlar. Panonun içindeki saat bildiğiniz eriyordu, kıpkırmızı köz olmuştu. Durum içler acısı makinelerimizin çoğu yandı" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Erdemli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel de kötü hava koşullarından etkilendiklerini belirtti. Öngel, "İlçemizde oluşan hava koşullarından kaynaklı 3038 sokakta kopan yüksek gerilim hattımızdan dolayı 3038 ve 3037 bloklarda bulunan iş yerlerimizde maalesef yüksek voltajlı elektrik gelmesinden dolayı zararlar oluştu. İlgili birimlere bilgilendirme yaptık, gelip yerinde tespitleri yapıp tüm esnafımızın elektrik panoları ve diğer makinelerinde oluşan zararları karşılayacaklarını beyan ettiler. Biz de esnafımıza bir bilgilendirme mesajı attık. En kısa zamanda bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

Hatların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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