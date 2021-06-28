Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de yüksek gerilim hattının kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı.

Silivri'de yüksek gerilim hattının kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın diğer alanlara sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Silivri Kavaklı Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattının kopması sonucu buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın başka tarlalara ve evlere sirayet etmeden söndürüldü. Elektrik ekiplerinin kopan hatla ilgili onarım çalışmaları ise sürüyor.

(İHA)

Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı
Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı
Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı
Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tüpün hortumunu kesip çakmak çaktı! Şiddetli patlamada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Tüpün hortumunu kesip çakmak çaktı! Şiddetli patlamada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kerem Kamışlı
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.06.2021 21:32:02. #1.13#

title