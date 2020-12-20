Yüksek gerilim hattı çalışanlarının zorlu mesaisi
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Yüksek gerilim hattı çalışanlarının zorlu mesaisi

20.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:35
Yüksek gerilim hattı çalışanlarının zorlu mesaisi

Hatay'da elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında işçiler yerden metrelerce yükseklikte çalışıyor.

Hatay'da elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında işçiler yerden metrelerce yükseklikte çalışıyor.

Hatay'ın Payas, Dörtyol ve İskenderun ilçeleri arasında elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında çalışmalar sürüyor. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş (TEİAŞ) tarafından il genelinde kurulan yüksek gerilim hattında çalışan işçiler sabahın ilk ışıklarıyla görev bölgelerine dağılıyor. İşe başlamadan güvenlik tedbirlerini alan işçiler, yerden metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde birçok riski göze alarak yüksek gerilim hattında çalışma yürütüyor. - HATAY

Yüksek gerilim hattı çalışanlarının zorlu mesaisi
Yüksek gerilim hattı çalışanlarının zorlu mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:35:28. #1.14#
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