Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu
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Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu

Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çevresinde bulunan yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çevresinde bulunan yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Oynağanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikindi saatlerinde Oynağan köyündeki arazi çevresinde bulunan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım ile arazi çevresindeki otlar tutuştu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar olayı jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Müdahale ile yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu
Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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