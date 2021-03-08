Yüksek gerilim hatlarında arıza onaran kadın görevli cesaretiyle alkış topluyor

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Lüleburgaz İşletme Şefliği arıza görevlisi Hasret Çeçen, 4 yıldır yüksek gerilim hatlarında, elektrik direklerinde sergilediği cesaretiyle takdir topluyor.

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojileri programından mezun olan Çeçen (24), TREDAŞ Lüleburgaz İşletme Şefliğinin işçi alımı ilanına çevresindekilerin "o erkek işi, yapamazsın" demelerine rağmen başvurdu.

Mülakatı geçen Çeçen işe elektrik arıza görevlisi olarak kabul edildi.

Erkek meslektaşları ile arızalara hızla müdahale eden Çeçen, kimi zaman elektrik direklerine, kimi zaman yüksek gerilim hatlarına çıkarak arızayı kısa sürede çözüp bölgeyi enerjiye kavuşturuyor.

AA ekibi, çalışkan ve cesur tavırlarıyla dikkati çeken Çeçen'in bir gününü görüntüledi.

"Beni direkte elimde tornavida ile görenler çok şaşırıyorlar"

Çeçen, zorluklarına rağmen işini severek yaptığını söyledi.

Yaz, kış, yağmur, çamur demeden sahada görev yaptıklarını anlatan Çeçen, kesintisiz bir enerji için 7 gün 24 saat esasına dayalı çalıştıklarını belirtti.

Kadınların üstesinden gelemeyecekleri hiçbir işin olmadığını vurgulayan Çeçen, "Başvurumda 'sahada çalışabilir misin?' diye sordular. Bende 'her türlü şartta çalışabileceğimi' söyledim. Bir kadın olarak her zorluk gibi bunun da üstesinden gelebileceğimizi belirttim." dedi.

Çeçen, erkek mesai arkadaşlarının zorlandığı anlarda yardım ettiklerini, uyum içerisinde yaşadıklarını ifade etti.

Azimli olmanın başarıyı beraberinde getirdiğine her zaman inandığını anlatan Çeçen, şöyle devam etti:

"Gerçekten zor bir şey yok, öğrenmek, azmetmek, inanmak var. Bütün kadınlar inanırlarsa her işi yapabilirler. Kadınlar hiçbir şeyden korkmasın, inanırlarsa üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey yoktur. İlk işe başladığımda biraz tedirginlik ve korku tabi ki oldu. İşe başlamadan önce bir eğitim almıştık onun çok faydasını gördüm. O eğitim biraz tecrübe oluyor. Her direğe çıktığımda heyecan oluyor çünkü acaba arızayı yapabilecek miyim diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran