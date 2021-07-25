Yüksek faturaların çözümü yenilenebilir enerji
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Yüksek faturaların çözümü yenilenebilir enerji

Yüksek faturaların çözümü yenilenebilir enerji
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elektrik fiyatlarında süregelen artışların, yenilenebilir enerji ile tasarrufun ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığını belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Dışa bağımlılığımızı bu yolla azaltabiliriz" dedi.

Elektrik fiyatlarında süregelen artışların, yenilenebilir enerji ile tasarrufun ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığını belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Dışa bağımlılığımızı bu yolla azaltabiliriz" dedi.

Elektrik fiyatlarında süregelen artışların, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyeti düşürme özelliğini yeniden ön plana çıkardığını belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş,"Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş süreçleri hızlanmalı" açıklamasını yaptı.

Enerji maliyetlerindeki artışın temel sebebinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu vurgulayan İbrahim Şahintaş, "Bu bağımlılığı azaltmanın yolu,ülkemizde bu alana yapılan yatırımları artırarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmaktan geçiyor. Ülkemizin jeopolitik konumu, bu kaynakların kullanımı için son derece elverişli. Bu durumun avantajlarını kullanarak, tasarrufa ağırlık vermemiz ve bizden sonraki nesillere temiz bir gelecek bırakabilmemiz mümkün. Karar mercileri tarafından uygulanacak yenilenebilir enerji politikalarıyla ve toplumumuzdaki her bireyin konuyla ilgili bilinç seviyesini yükselterek hızlı adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

"İhracatçı firmalar çok önemli"

Türkiye'nin son dönemde yenilenebilir enerji alanında olumlu bir ivme kaydetmesinin sevindirici olduğunu da dile getiren Şahintaş, "Enerji üretimimizi ve tüketimimizi yoğun ticari ilişkilerimizin bulunduğu ülkelerde hayata geçirilen örneklerdeki gibi dönüştürmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasıyla emisyonda sağlayacağımız düşüş, bize Avrupa Birliği himayesindeki Yeşil Mutabakat'a uyum sürecimizi kolaylaştırmak olarak yansıyacaktır. Küresel pazarda pandemi sonrası dönemde edineceğimiz yer, yeşil dönüşümü gerçekleştirme hızımızla doğru orantılı olarak şekillenecektir. Özellikle ihracat yapan firmalarımızı da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik edersek uluslararası arenada adımızdan daha çok söz ettiririz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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