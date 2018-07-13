Yüksek Faiz Konutları Vurdu! Vatandaşın Cebinden Her Ay 326 TL Fazla Çıkıyor

Yüksek faizin faturası konut almak isteyen vatandaşa yansıdı. Konut kredisi faiz oranları Ocak 2018'den itibaren yüzde 0,95'lerden önce yüzde 1,05'e ardından da kademeli olarak 1,14, sonra 1,20, 1,30'lara çıktı. Şimdi ise konut kredisinde aylık faiz oranları ağırlıklı olarak 1,48 seviyelerinde işlem görüyor.

Bazı bankalarda aylık faiz oranı yüzde 1,65'e kadar çıkınca yıllık maliyet yüzde 20'ye dayandı. Ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla hesaplandığında kredinin maliyeti de 6,5 ayda yüzde 22 arttı. Yani ev almak isteyen vatandaş 10 yıl vadede her 100 bin liralık kredi için bugün yıl başına göre aylık 326 lira daha fazla ödemek zorunda.

TOPLAM FARK 38 BİN LİRA

Her 100 bin liraya ocak ayında yüzde 1,05 faiz ödeyen vatandaş 10 yıl sonunda toplam 176 bin 353 lira ödüyordu. Rakam yüzde 1,48 faiz oranıyla 214 bin 372 liraya çıktı. Aradaki fark 38 bin liraya ulaştı. Farkın kısa sürede ciddi oranlarda artması konut alım iştahına olumsuz yansıdı.

VATANDAŞLAR BU FARKA YANAŞMIYOR

Ekonomistler, konutu kredi ile alan vatandaşın 5-10 liralık aylık artışı bile düşünürken 330 liraya yakın gerçekleşen farkın vatandaşı caydırdığını dile getirdi. Görüşlerine başvurduğumuz bankacıların birçoğu, konut kredisi almak için gelen birçok vatandaşın daha hesaplama anında yüksek geri ödeme nedeniyle ev almaktan vazgeçtiğini ve kredi işlemlerine başlamadıklarını söyledi.