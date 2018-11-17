Yüksek Dozda Uyuşturucu Ölümüne Neden Oldu

Gaziantep'te yüksek dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Mehmet Nuri T. yüksek dozda aldığı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Mehmet Nuri T.'nin cansız bedenini annesi fark etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP