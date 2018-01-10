Yüksek Doz Ağrı Kesici Kullanımı Erkeklerde Kısırlık Yapıyor

Ağrı kesiciler, başta baş ağrısı olmak üzere vücut genelinde oluşan basit ağrıların giderilmesi için toplum genelinde yaygın olarak ilk aşamada başvurulan çözüm seçeneği. Ülkemizde farklı çeşit ve etkin madde içerikleri ile eczanelerin raflarını süsleyen, bazı batı ülkelerinde ise marketlerde satılması serbest olan bu ürünlerin içerdiği etkin maddelerin genel sağlık üzerindeki etkileri uzun yıllardır yapılan çalışmalarda gösterilmekte.

BASİT BİR AĞRI KESİCİ DEYİP GEÇMEYİN

Yapılan çalışma sonuçlarının son derece önemli bir bulgu olduğunun altını çizen Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci "Dünyada evli çiftlerin yaklaşık %15'i çocuk sahibi olamama yani kısırlık problemi ile karşı karşıya. Bu çiftlerin %30-50'sinde sorun sperm üretimi ile yani erkek kısırlığı ile ilgili. Farklı hastalık ve sorunların çözümünde kullandığımız endüstriyel olarak üretilen ilaçların pek çoğu kapsamlı olarak değerlendirildikten sonra piyasaya sürülüyor olsa da çok azı kısırlık yapıcı etkileri yönünden inceleniyor. Gerçekleştirilen bu son çalışma da göstermekte ki, basit bir ağrı kesici kullanımı bile, kullanılan doz ve süreye bağlı olarak erkek bireylerde kısırlık yapıcı etkiye sahip" diyerek ağrı kesicilerin bilinçsizce ve doktor tavsiyesi olmadan kullanımında ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekti.

ÖZELLİKLE GEBE VE EMZİRME DÖNEMİNDEKİ BAYANLARIN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREK

Gebelik döneminde kontrolsüz olarak alınan ağrı kesicilerin doğan erkek bebeklerin testis gelişimlerini etkileyebildiğini ve hatta doğum öncesi oluşan anomali riskini arttırabildiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bahçeci , "En basit ağrı kesicilerin bile yanlış kullanımının hem bizim hem de doğacak bebeklerimizin sağlığında olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle toplumda son derece yaygın olarak kullanılan ağrı kesicilerin kullanımı konusunda vatandaşların ve özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin duyarlı olması gerek" diyerek gebe veya emzirme döneminde olan annelerin diğer konularda olduğu gibi bu konuda da gerekli hassasiyeti göstermesi ve uzmanına danışması gerektiğine vurgu yaptı.

VÜCUDUMUZ İNSAN YAPIMI MOLEKÜLLERE ADAPTE DEĞİL

Konuyla ilgili olarak kısırlık tedavilerinde öncelikle sperm ve yumurta kalitesini arttırmak için ek multivitamin desteği tedavilerinin yaygınlaştığını belirten Bahçeci Sağlık Grubu Bilimsel Direktörü Dr. Necati Fındıklı ise "Sperm ve yumurta üretiminde karşılaşılan vitamin eksikliklerini destek tedavileri ile kısmi olarak tedavi etmek mümkün fakat bundan daha da önemlisi aslında farkında olmadan günlük yaşantımızda vücudumuza aldığımız insan yapımı pek çok molekülün istemeden de olsa sperm ve yumurta üretiminde yarattığı sorunlar" dedi ve ekledi: "Özellikle erkek kısırlığı tanısı konmuş çiftlerde erkek bireylerin tedavi öncesinde günlük yaşantımızda gayet radikal olarak kullandığımız Tylenol gibi asetominofen içeren baş ağrısı ve ateş düşürücü olarak kullanılan ürünlerden ve mide asidi düzenleyici olarak kullanılan simetidin içeren ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durmalı" dedi.