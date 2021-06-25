Yüksek atlamada derece
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek atlamada derece

Yüksek atlamada derece
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzincanlı atletizm sporcusu İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada yüksek atlamada üçüncülük elde etti.

Erzincanlı atletizm sporcusu İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada yüksek atlamada üçüncülük elde etti.

Türk atletizminin unutulmaz rekortmenlerinden Cezmi Or adına 76'ncısı yapılan Uluslararası Cezmi Or Yarışmalarında Erzincan adına yarışan Hakan Şevki Torun, Yüksek Atlama'da 2.00'lık derece ile üçüncü oldu.

76. Cezmi Or Yarışmaları ve Olimpik Deneme Müsabakaları, İstanbul Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Brad Pitt Hülya Avşar Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksek atlamada derece - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 17:00:36. #1.16#

title