Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
24.07.2020 02:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 02:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatıldı.

Orgeneral Musa Avsever'in rütbe bekleme süresinin, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general, 4 amiral ve 51 albay, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Kara Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe, Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı ise tümgeneralliğe yükseltildi.

Albaylar Subutay Adaş, Ertan İnaltekin, Zafer Uğur, Murat Ataç, Serdar Atasoy, Sebahattin Kalkan, Hüseyin Aziz Çetinkaya, Ahmet Atilla Dündar, Mehmet Ateş, Orhan Akkurt, Rıfat Dönel, Hakan Tutucu, Osman Ziya Elgün, Mustafa Er, Nurettin Hakan Büyükçulha, Mehmet Cihanoğlu, Hasan Paçalı, Ümit Durmaz, Mehmet Doğan, Gürcan Sezengöz, Emin Mehmet Terzioğlu, Kemal Balta, Serdar Gümüşhan, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, Erkan Karan, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Hasan Basri Erkuzu, İlhan İstanbullu, Abdülkadir Fehmi Bilgin ve Kadir Eğriboyun tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiral, Tümamiral Aydın Şirin koramiral, Tuğamiral Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiral oldu.

Albaylar Ramazan Özoğul, İsmail Güldoğan, Nejat İnanır, Hüseyin Tığlı, Burak Akçay, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk ve Mustafa Saygılı tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneral oldu.

Albaylar Hakan Çanlı, Doğan Eroğlu, Mustafa Tarkan Gümüş, Doğan Mart, Hayrettin Koca, Mete Kuş, Serhat Mehmet Orus, Haldun Taşan, Ercan Erzincan ve İbrahim Galip de tuğgeneralliğe yükseltildi.

Kaynak: AA

Manşet

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