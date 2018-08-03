Yüksek Askeri Şura Kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, YAŞ kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 9 general/amiral ile 41 albayın, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görüldü.

YAŞ kararlarıyla, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının sevk ve idaresini başarıyla gerçekleştiren 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi etti. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in görev süresi ise bir sene daha uzatıldı.

Kararda, terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi edenler:

1- Korgeneral İsmail Metin Temel

Korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral Kemal Yeni

2- Tümgeneral Sinan Yayla

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Levent Ergün

2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz

3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay İlkay Altındağ

2- Albay Sebahattin Kılınç

3- Albay Mehmet Yasin Kalın

4- Albay Gültekin Yaralı

5- Albay Yücel Özel

6- Albay Rafet Kılıç

7- Albay Şefik Atak

8- Albay Faruk Metin

9- Albay Alparslan Kılınç

10- Albay Aydın Cihan Uzun

11- Albay Çetin Köklü

12- Albay Nihat Ergün

13- Albay Dündar Şahin Güngör

14- Albay Osman Aytaç

15- Albay Mustafa Enis Koç

16- Albay Yüksel Erdin

17- Albay Ercan Pürsünlü

18- Albay Mustafa Köksal

19- Albay Oktay Ağbuga

20- Albay Ertuğrul Sağlam

21- Albay Nadir Gündüz

22- Albay Yücel Yazıcı

23- Albay Sinan Eren

24- Albay Remzi Albasan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Oramiralliğe terfi edenler:

1- Koramiral Adnan Özbal

Tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Hasan Özyurt

2- Albay Serhat Sözbir

3- Albay Alper Yeniel

4 -Albay Murat Dinçman

5- Albay Mustafa Turhan Ecevit

6- Albay Hasan Çankaya

7- Albay Ercan Kireçtepe

8- Albay Semih Ozangüç

9- Albay İbrahim Rıza Adanır

Hava Kuvvetleri Komutanlığı



Tümgeneralliğe terfi edenler:



1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran



Tuğgeneralliğe terfi edenler:



1- Albay Ergin Dinç



2- Albay Ali Özmen



3- Albay Tansel Çokuysal



4- Albay Ali Öztürk



5- Albay Selim Karsavuranoğlu



6- Albay Rasim Yalınbaş



7- Albay Alparslan Yücel Soysal



8- Albay Orhan Gürdal