Yüksek Alkollü Kolonyalar Virüsü Ele Yapıştırabilir! Yeni tip koronavirüs salgını döneminde özellikle ülkemizde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi olan kolonya ile ilgili uzmandan çok önemli açıklama

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde özellikle ülkemizde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi olan kolonya ile ilgili uzmandan çok önemli açıklama geldi. Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların kolonyadaki alkol oranına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek alkollü kolonya virüsü ele yapıştırabilir

Kolonyadaki alkol oranının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu, kolonyadaki %60 ila %70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün koronavirüsün yapışmasına neden olduğunu ifade etti.

El hijyeninin önemini belirten Prof. Dr. Topçu, "Bir kişi saatte 30 kere elini burnuna götürüyor. Ellerimiz de her yere değdiği için biz onu alıp solunum yollarından vücudumuza alabiliyoruz. Onun için el hijyeni önem taşıyor. El hijyeni en güzel su ve sabun ile yapılır. Eğer su ve sabun yoksa %60 ila %70 alkollü kolonya ya da dezenfektan kullanılabilir. %90 alkollü olanlar ise virüs ve bakterilerin daha çok yapışmasına neden olur" şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs'ün rüzgar yolu ile taşınabilme ihtimali hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, "Taşınmaz diye bir şey söyleyemiyorum. Klimadan gelen havanın virüsü yaydığı ve birkaç metre öteye klima ila virüsün taşındığına dair araştırmalar var. Ancak biraz daha az olduğunu düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Topçu, "Biz bu virüse zarflı virüs diyoruz ve yapısında yağ var. Normal şartlarda bunun kolayca ultraviyole ışınları ile yok edilmesi lazım ama bunda kesinlikle böyle bir şey gösterilemedi. Sıcaklığın ve nemin bu virüsün yayılmasında rolü yoktur diyen bir çalışma var. Ama umarım faydası olur" ifadelerini kullandı.