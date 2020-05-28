Yüksek Alkollü Kolonyalar Virüsü Ele Yapıştırabilir!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüksek Alkollü Kolonyalar Virüsü Ele Yapıştırabilir!

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde özellikle ülkemizde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi olan kolonya ile ilgili uzmandan çok önemli açıklama

Yüksek Alkollü Kolonyalar Virüsü Ele Yapıştırabilir!
28.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:50

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde özellikle ülkemizde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi olan kolonya ile ilgili uzmandan çok önemli açıklama geldi. Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların kolonyadaki alkol oranına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek alkollü kolonya virüsü ele yapıştırabilir

Kolonyadaki alkol oranının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu, kolonyadaki %60 ila %70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün koronavirüsün yapışmasına neden olduğunu ifade etti.

El hijyeninin önemini belirten Prof. Dr. Topçu, "Bir kişi saatte 30 kere elini burnuna götürüyor. Ellerimiz de her yere değdiği için biz onu alıp solunum yollarından vücudumuza alabiliyoruz. Onun için el hijyeni önem taşıyor. El hijyeni en güzel su ve sabun ile yapılır. Eğer su ve sabun yoksa %60 ila %70 alkollü kolonya ya da dezenfektan kullanılabilir. %90 alkollü olanlar ise virüs ve bakterilerin daha çok yapışmasına neden olur" şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs'ün rüzgar yolu ile taşınabilme ihtimali hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, "Taşınmaz diye bir şey söyleyemiyorum. Klimadan gelen havanın virüsü yaydığı ve birkaç metre öteye klima ila virüsün taşındığına dair araştırmalar var. Ancak biraz daha az olduğunu düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Topçu, "Biz bu virüse zarflı virüs diyoruz ve yapısında yağ var. Normal şartlarda bunun kolayca ultraviyole ışınları ile yok edilmesi lazım ama bunda kesinlikle böyle bir şey gösterilemedi. Sıcaklığın ve nemin bu virüsün yayılmasında rolü yoktur diyen bir çalışma var. Ama umarım faydası olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Ersin Korkut Bergüzar Korel
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yüksek Alkollü Kolonyalar Virüsü Ele Yapıştırabilir! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 17:50:41. #1.15#
title