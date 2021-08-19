YÜKLER, TÜRKİYE'DEN MACARİSTAN'A DEMİR YOLU İLE ULAŞTIRILACAK
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YÜKLER, TÜRKİYE'DEN MACARİSTAN'A DEMİR YOLU İLE ULAŞTIRILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ Tren Garı'ndan, geçen yıl kasım ayında Bulgaristan'a giden ilk ihracat yükünün ardından, Anadolu'dan gelen yükler kentte birleştirilip, ihracat işlemleri tamamlandıktan sonra Macaristan'ın Szolnok kentine demir yolu ile taşınacak.

TEKİRDAĞ Tren Garı'ndan, geçen yıl kasım ayında Bulgaristan'a giden ilk ihracat yükünün ardından, Anadolu'dan gelen yükler kentte birleştirilip, ihracat işlemleri tamamlandıktan sonra Macaristan'ın Szolnok kentine demir yolu ile taşınacak.

Tekirdağ Tren Garı'nda, Macaristan'a gidecek ilk yük treninin uğurlanması için tören düzenlendi. MEDLOG firması yetkililerinin katıldığı törende, ilk tren siren çalarak yola çıktı. Türkiye'de en fazla kombine taşımacılık yapan, Marmaray'dan ilk yurt içi yük treninin geçişi, ilk Avrupa ihracat yükü ve ilk demir yolu ile Avrupa'ya transit yük gönderimini yapan firma, Tekirdağ Tren Garı'nda yatırım yaparak, tren yüklerinin teslimini Avrupa içlerine doğru genişletti.

20 TREN İLE 500 KONTEYNER TAŞINACAK

Tekirdağ Tren Garı'ndan çıkan yükler, Macaristan'ın Szolnok kentine 23 Ağustos günü aktarmasız olarak varacak. Aynı taşıma yöntemi ile devam edecek yüklemelerde 20 tren ile 500'ün üzerinde konteyner sevkiyatı gerçekleştirilecek. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında tercih edilen ve 'temassız ticaret' faaliyetlerine olanak sağlayan demir yolu yük taşımacılığının payı gözle görülür artış gösterdiği belirtildi.

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YÜKLER, TÜRKİYE'DEN MACARİSTAN'A DEMİR YOLU İLE ULAŞTIRILACAK
YÜKLER, TÜRKİYE'DEN MACARİSTAN'A DEMİR YOLU İLE ULAŞTIRILACAK
YÜKLER, TÜRKİYE'DEN MACARİSTAN'A DEMİR YOLU İLE ULAŞTIRILACAK
YÜKLER, TÜRKİYE'DEN MACARİSTAN'A DEMİR YOLU İLE ULAŞTIRILACAK
YÜKLER, TÜRKİYE'DEN MACARİSTAN'A DEMİR YOLU İLE ULAŞTIRILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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