Yukatel Merkezefendi ve Petkimspor özel turnuvada - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yukatel Merkezefendi ve Petkimspor özel turnuvada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yukatel Merkezefendi ve Petkimspor özel turnuvada

ING Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Aliağa Petkimspor, sezon öncesi son önemli provada bu hafta Frutti Extra Cup'a katılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Aliağa Petkimspor, sezon öncesi son önemli provada bu hafta Frutti Extra Cup'a katılacak. Bursa'da 15-18 Eylül tarihlerinde ilk kez düzenlenecek organizasyonda Frutti Extra Bursaspor, ALBA Berlin, Darüşşafaka Tefken ve Semt77 Yalovaspor da mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında 2 grupta 3 gün sürecek maçların ardından 18 Eylül Cumartesi günü finallerde grup birincileri, ikincileri ve üçüncüleri karşılaşacak. Grup birincileri arasında yapılacak maçı kazanan şampiyonluğu elde edecek. Barış Spor Salonu'nda oynanacak turnuvada 15 Eylül Çarşamba günü Darüşşafaka-Petkimspor, 16 Eylül Perşembe günü Petkimspor-Yalovaspor Merkezefendi-Bursaspor, 17 Eylül Cuma ise ALBA Berlin-Merkezefendi maçları oynanacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Ece Üner Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Denizli Marcao Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yukatel Merkezefendi ve Petkimspor özel turnuvada - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:17:57. #1.11#