Yukatel Merkezefendi Denizli Basket'te yönetimine takviye
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Yukatel Merkezefendi Denizli Basket'te yönetimine takviye

Yukatel Merkezefendi Denizli Basket'te yönetimine takviye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, genel kurulda yönetimine takviye yaptı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, genel kurulda yönetimine takviye yaptı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Genel Kurulda yönetimine takviye yaptı. Yapılan Genel Kurulda Denizlili iş insanları Ozan Katrancı, Kemal Sarıkaya, Levent Çaputçu ve Ferruh Dalkılıç yönetime katıldı. Yeni yönetimde Başkan yeniden Veli Deveciler olurken, 2. Başkan Zafer Gökşin, Genel Sekreter Osman Uğurlu oldu. Asbaşkanlar ise Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin oldu.

Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını, yeni sezonda hedeflerinin herkesin beğeneceği ve saygı duyacağı bir takım olmak istediklerini belirten Başkan Veli Deveciler, " Bu sezon umarım iyi bir sezon yaşarız. Yönetim olarak güçlüyüz. Maddi anlamda hiç bir sorunumuz yok" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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