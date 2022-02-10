Yukatel Merkezefendi'den taraftara çağrı

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, pazar günü saat 15.30'da Denizli'de oynayacakları Beşiktaş maçına tüm Denizlilileri davet etti. Ligde ilk kez bu sezon mücadele eden Yukatel Merkezefendi Denizli Basket'in kulüp başkanı Veli Deveciler, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu bir kez daha söyledi. Başkan Veli Deveciler, "Çok önemli bir maça hazırlanıyoruz. Beşiktaş ile kendi evimizde, PAÜ Arena'da oynayacağız. Bu zorlu maç öncesi eksiklerimiz var. Ancak çok güçlü ve inandığımız bir ekibimiz de var" diye konuştu.

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Demirören Haber Ajansı - Spor