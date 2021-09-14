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Yukatel Merkezefendi'den iyi prova

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yukatel Merkezefendi'den iyi prova

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona hazırlanan ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, özel maçta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 92-71 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona hazırlanan ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, özel maçta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 92-71 yendi. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 24-16, ilk yarısı 50-35, üçüncü periyodu ise 66-58 Denizli temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Merkezefendi'de yeni transferlerden Lomazs 19 sayı, 3 asist, Smith 14 sayı, 6 ribaund, 10 asistle galibiyete katkı verdi. Geçen sezon da kadroda bulunan Hakan Yapar, 13 sayı üretti. Denizli Basket, sezon öncesi son provada yarın Bursa'da başlayacak Frutti Extra Cup'a katılacak.


Yukatel Merkezefendi'den iyi prova

Yukatel Merkezefendi'den iyi prova

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Yukatel Merkezefendi'den iyi prova - Haberler Spor
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