Yukatel Merkezefendi'de yeni sezon, yeni hedefler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yukatel Merkezefendi'de yeni sezon, yeni hedefler

Yukatel Merkezefendi'de yeni sezon, yeni hedefler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi 'nde yeni sezon fikstürü çekildi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi lige İstanbul deplasmanında Anadolu Efes ile başlayacak. Biz planlarımızı 3-4 sene üzerine yaptık diyen Asbaşkan Veli Tefenlili, "Hedefimiz sadece Süper Lig 'e çıktık orada oynayıp geri dönmek değil. Biz orada hedefimizi uzun vadede Avrupa'da kupalar olarak belirledik. Önümüzdeki dönemlerde ciddi anlamda Denizli'ye çok iyi Avrupa takımlarını getirmeyi arzuluyoruz. Süper ligde ilk yılımız. Bu sezon ayağımızı yere sağlam basalım yeter. Ütopik hedefler peşinde değiliz. Tüm takımlara saygı duyan bir takımız. Denizli halkı bize inanıyor ve güveniyor. Hep birlikte başaracağız" dedi.

"Seyircimizle de buluşarak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum"

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Asbaşkanı Gökhan Gökşin, ilk sezonlarını sıkıntısız geçirmek için planlama yaptıklarını belirtti. Gökşin,"Denizli halkının gurur duyacağı bir organizasyon yaptık. Seyircimizle de buluşarak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Kombine bilet satışlarımıza olan ilgi devam ediyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Muslera Gervinho Erol Bulut Mesut Özil Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yukatel Merkezefendi'de yeni sezon, yeni hedefler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:51:40. #1.15#

title