Yukatel Merkezefendi'de ilk heyecan

ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek Yukatel Merkezfendi Belediyesi Basket, sezonun ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Anadolu Efes'le oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. Son Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes karşısında ter dökecek Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, "Şehrimiz ve kulübümüz için yepyeni ve çok prestijli bir sezona başlıyoruz. Üstelik sezonun ilk maçında Anadolu Efes'e konuk olacağız. Euroleague şampiyonu Anadolu Efes geçen sezon hepimizi gururlandırdı. Onların gücünü bilmeyen yok. Ama biz de iyi takımız, iyi çalıştık, çok keyifli bir maç olacağını düşünüyoruz" dedi.

"KOMBİNELERE VE BİLETLERE OLAN YOĞUN İLGİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Yukatel Merkezfendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, yeni sezon kombine biletlerinin de hafta sonu satışa çıkacağını ifade etti. Deveciler, "Bilet satışı sadece hafta içerisinde satış noktasında gerçekleşecek. Maç günü ise gişe yok. Tüm Denizli halkından destek bekliyoruz. Bu takım hepimizin" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri