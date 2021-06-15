Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Thomas Akyazılı ve Yiğitcan Turna'yı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi, kadrosuna 2 yeni oyuncuyu dahil etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi, kadrosuna 2 yeni oyuncuyu dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın bu sezon ilk dış transferlerini yaptığı kaydedildi.

Takımın ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Türk asıllı Belçikalı oyuncu Thomas Akyazılı (24) ile Aliağa Petkimspor'dan Yiğitcan Turna'yı (34) kadrosuna kattığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek