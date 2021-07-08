Yukatel Merkezefendi Belediyesi kombine satışları çok yakında
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi kombine satışları çok yakında

Yukatel Merkezefendi Belediyesi kombine satışları çok yakında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'da Asbaşkan Gökşin seyircilerin maçlara alınma kararının ardından kombinelerin kısa sürede satışa çıkacağını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'da Asbaşkan Gökşin seyircilerin maçlara alınma kararının ardından kombinelerin kısa sürede satışa çıkacağını söyledi.

Bu yıl ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda salonlara kapasitelerinin yüzde 50'si, ayrıca localara da tüm kapasiteleri kadar seyirci alınacağını duyurdu.

Federasyonun açıkladığı yüzde 50 kapasiteyle seyircilerin maçlara alınmasını değerlendiren Asbaşkan Gökhan Gökşin, "Önümüzdeki günler itibarıyla kombine satışları başlayacak. Süper Lig takımları bu kararın çıkmasını bekliyordu. Bu bizim için de kulüpler için de çok önemli bir karar. TBF'nin aldığı yüzde 50 seyircili kararı bizi mutlu etti. Denizli halkının şampiyon takımıyla buluşacağı günü iple çekiyoruz. İnşallah en kısa zamanda da yüzde 100 seyircili oynanabilecek ortam oluşur. Kombine ve localar ile ilgili yönetim kurulumuzun çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar belirsizlik hakimdi seyirci konusunda ama artık bu ortadan kalktığına göre en hızlı bir şekilde kombineleri ve locaları belirleyip Denizli halkına en kısa zamanda duyuracağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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