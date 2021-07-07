Merkezefendi Belediyespor, maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasından memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkezefendi Belediyespor, maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasından memnun

Merkezefendi Belediyespor, maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasından memnun
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor'un asbaşkanı Gökhan Gökşin, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor'un asbaşkanı Gökhan Gökşin, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek takımın yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökşin, 2021-2022 sezonunda salonlara kapasitelerinin yüzde 50'si, ayrıca localara da tüm kapasiteleri kadar seyirci alınacağını aktardı.

Önümüzdeki günler itibarıyla kombine satışlarının başlayacaklarını vurgulayan Gökşin, şunları kaydetti:

"TBF'nin aldığı yüzde 50 seyircili kararı bizi mutlu etti. Denizli halkının şampiyon takımıyla buluşacağı günü iple çekiyoruz. İnşallah en kısa zamanda da yüzde 100 seyircili oynanabilecek ortam oluşur. Kombine ve localar ile ilgili yönetim kurulumuzun çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar belirsizlik hakimdi seyirci konusunda ama artık bu ortadan kalktığına göre hızlı bir şekilde kombineleri ve locaları belirleyip Denizli halkına en kısa zamanda duyuracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Kartal Tibet Melisa Döngel Selin Şekerci
Spor Ali Koç Bülent Uygun Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkezefendi Belediyespor, maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasından memnun - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:07:23. #1.15#

title