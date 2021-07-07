Merkezefendi Belediyespor, maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasından memnun

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor'un asbaşkanı Gökhan Gökşin, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor'un asbaşkanı Gökhan Gökşin, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek takımın yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökşin, 2021-2022 sezonunda salonlara kapasitelerinin yüzde 50'si, ayrıca localara da tüm kapasiteleri kadar seyirci alınacağını aktardı.

Önümüzdeki günler itibarıyla kombine satışlarının başlayacaklarını vurgulayan Gökşin, şunları kaydetti:

"TBF'nin aldığı yüzde 50 seyircili kararı bizi mutlu etti. Denizli halkının şampiyon takımıyla buluşacağı günü iple çekiyoruz. İnşallah en kısa zamanda da yüzde 100 seyircili oynanabilecek ortam oluşur. Kombine ve localar ile ilgili yönetim kurulumuzun çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar belirsizlik hakimdi seyirci konusunda ama artık bu ortadan kalktığına göre hızlı bir şekilde kombineleri ve locaları belirleyip Denizli halkına en kısa zamanda duyuracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu